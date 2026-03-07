◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの松本裕樹投手（ソフトバンク）がＷＢＣ初出場を果たした。３点を勝ち越した直後の８回に登板。いきなり無死二塁のピンチを招くと、落ち着いた投球で２死。四球で２死一、二塁となり、キム・ジュオンに中前へ適時打を許した。２５年は４４ホールドポイントで最優秀中継ぎのタイトルを獲得し、ソフトバンクのリーグ連覇に貢献した右腕。さらに四球で２死満