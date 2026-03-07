RIZIN初代フェザー級チャンピオンの総合格闘家・斎藤裕さん（38）。現役の選手でありながら、多い日には200人以上が訪れるという『麺ZINさいとう』の店主も務めています。斎藤さんにインタビューし、セカンドキャリアについての考えや、若手選手支援への思いなどを伺いました。『麺ZINさいとう』は、“ラーメン激戦区”の秋葉原に2025年1月23日にグランドオープン。昼は「和牛白湯タンメン」（1100円）、夜は「和牛牛脂まぜそば」