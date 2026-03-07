「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−韓国代表」（７日、東京ドーム）侍ジャパンが三回に逆転に成功した。大谷翔平選手が２試合連続アーチを放つと、鈴木誠也外野手が２打席連続弾で勝ち越し、ドームは興奮のるつぼと化した。ネット上では２人がみせたパフォーマンスが話題に。両手で顔を隠し、それをスライドさせて顔を覗かせて見つめ合う謎のムーブに、ＳＮＳなどでは「大谷と誠也のホー