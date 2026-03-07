（嘉義中央社）サトウキビを運搬する糖業鉄道などを運営する台湾糖業（台糖）は7日、南部・嘉義県の蒜頭製糖工場蔗埕文化園区で、英ウェルシュプール・スランフェア鉄道（W&LLR）との交流イベントを開いた。会場には日本統治時代に導入され、最近修復された252号作業車も姿を見せ、ドイツ製の機関車とともに汽笛を鳴らすなどしてイベントを盛り上げた。台糖とW&LLRは2005年、W&LLRが糖業鉄道の機関車を購入し、