（東京中央社）野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組の台湾対チェコ戦が行われ、台湾は14−0で7回コールド勝ちし、今大会初白星を挙げた。これまで2戦連続無得点と貧打に泣いた台湾。この日は打線がつながり初回に2点を先制すると、二回には台湾系米国人フェアチャイルド（米マイナー、メジャー通算18本塁打）の満塁弾で4点を追加。試合開始早々にリードを広げた。大会新記録となる