なでしこジャパンは３月７日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第２節で、インドと対戦した。４日に行なわれた初戦の台湾戦は、２−０で快勝。連勝を目ざす日本女子代表は、この試合に勝利すればグループCで２位以内が確定し、決勝トーナメント進出が決まる。４分に幸先よく先制。右サイドで受けた山本柚月が仕掛け、カットインから左足で狙いすましたシュートを放つ。ボールは完璧なコー