野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は7日、東京ドームで日本代表が韓国代表と対戦。5－5の同点で迎えた7回裏に、鈴木誠也外野手が押し出し四球を選んで勝ち越し。吉田正尚外野手が追加点の2点適時打を放った。 ■大谷翔平が敬遠四球も…… 両チーム譲らず、5－5の同点で迎えた7回裏。侍ジャパンは大谷翔平投手が申告敬遠などで2死満塁の好機に。鈴木の