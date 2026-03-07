【ブンデスリーガ】バイエルン 4−1 ボルシアMG（日本時間3月7日／アリアンツ・アレーナ）【映像】“新たな神童” まさかの姿バイエルンに新たな神童が誕生した。17歳ながらもトップチームデビューを飾ったブラジル人MFのマイコン・カルドーソにファンたちが注目している。バイエルンは日本時間3月7日、ブンデスリーガ第25節でボルシアMGと対戦。ここまで30ゴールを挙げて、得点ランキングのトップに立つエースのFWハリー・ケイン