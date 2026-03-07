アルペンスキーW杯、男子大回転第8戦に臨む加藤聖五＝7日、クラニスカゴラ（AP＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は7日、スロベニアのクラニスカゴラで男子大回転第8戦が行われ、1回目に加藤聖五（野沢温泉ク）は48位で、30位までによる2回目に進めなかった。ルカス・ピニェイロブローテン（ブラジル）が合計2分11秒95で今季2勝目、通算7勝目を挙げた。2位はロイク・メイヤール（スイス）、3位はシュテファン・ブ