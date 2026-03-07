◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国ー日本（2026年3月7日東京D）韓国は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で日本と対戦。李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27＝ジャイアンツ）が8回に気迫のヘッドスライディングを見せた。日本に3点を勝ち越された直後の8回。先頭で打席に立った主将の李政厚は、カウント2−1から侍4番手・松本裕樹（ソフトバンク）の4球目、151キロの直球を捉えた。中前にはじ