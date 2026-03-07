【AFC女子アジアカップ2026】インド女子代表 0−11 日本女子代表（日本時間3月7日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）【映像】長谷川唯のうますぎる「股抜きダイレクトショット」（実際の映像）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は日本時間3月7日、AFC女子アジアカップ2026・グループCの第2戦でインド女子代表と対戦。長谷川唯のゴールや植木理子と宮澤ひなたのハットトリックなど完勝となった。これで2連勝を飾り決