侍ジャパンの大谷翔平選手（３１＝ドジャース）がＷＢＣ日本―韓国戦（東京ドーム）で、同点で迎えた７回の第４打席に今大会初の申告敬遠され、場内が大ブーイングに包まれた。５―５の同点で迎えたこの回、日本は先頭の牧が四球で出塁。続く源田が送りバントを決め、代打・佐藤輝の一ゴロで２死三塁とし、均衡を破る絶好のチャンスを迎えた。打席には大谷。しかし、韓国ベンチは勝負を避けて申告敬遠を選択。スタンドを埋め