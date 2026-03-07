フィギュアスケート男子で五輪２連覇を達成したプロスケーター・羽生結弦（３１）が被災地への思いを語った。自ら座長を務める「羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ」の初日公演が７日、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで行われ、新演目の「ＨａｐｐｙＥｎｄ」などを披露した。１１日で発生から１５年となる東日本大震災。鎮魂への願いを滑りに込めた。発生から１５年という月日については「何か大きく変わったな