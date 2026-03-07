フィギュアスケート男子で五輪２連覇を達成したプロスケーター・羽生結弦（３１）が?メンテナンス期間?で学んだものとは――。自ら座長を務める「羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ」の初日公演が７日、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ）に行われ、公の場で約８か月ぶりに演技を披露。休養期間には「体の動きをいろいろ勉強してきた」と明かし「いかに我流で今までやってきたのかということを改めて発見した」と振