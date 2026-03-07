?宿命の一戦?となるＷＢＣ日本―韓国戦（東京ドーム）で侍ジャパンの大谷翔平（３１＝ドジャース）が、韓国に同点に追いつかれた場面で、同点２ランを放ったキム・ヘソン内野手に拍手を送った。日本は、鈴木の２打席連発弾、大谷のホームランなど計４発の猛攻で、３回までに５―３と逆転。しかし直後の４回、ドジャース所属のキム・ヘソンが２番手・伊藤の直球を捉え、右中間へ同点２ランを叩き込んだ。試合中盤で５―５の振り