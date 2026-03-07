タレントの立花理佐が７日に更新された作家で僧侶の家田荘子氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演し、壮絶な闘病生活を振り返った。立花は２０２０年に直腸がんと診断された。お尻に痛みを感じていたが、当初は痔だと思っていたという。次第に痛みに絶えられなくなり病院で検査を受けると直腸がんと告知された。手術で直腸のほか子宮、卵巣なども摘出。手術の翌日は激しい痛みに襲われたが「次の日から動かされるんですよ。車イ