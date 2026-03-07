種市は同点の7回から登板、3者連続三振■日本 ー 韓国（7日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が7日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCで韓国と対戦した。5-5の同点の7回には種市篤暉投手（ロッテ）が登板。3者連続三振の快投を見せた。米放送局では“魔球”を絶賛した。まさに圧倒的なピッチングだった。先頭のキム・ヘソン（ドジャース）を3球で追い込むと、最