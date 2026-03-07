３月８日に行われる中山競馬（２回４日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】晴れ時々曇り・０％【馬場状態】芝（Ａコース）稍重〜良ダート重〜良芝は土曜が道悪馬場で傷んだ箇所が広がったが直線の伸びに内、外差はなかった。脚質は変わらず先行有利。砂も馬場が乾けば前残り。芝=逃げ△先行◎差し△追込△ダート=逃げ○先行◎差し△追込△