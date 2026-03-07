野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は７日、東京ドームでの１次ラウンドＣ組で韓国と対戦。５−５の七回に３点を勝ち越した。先頭の牧秀悟（ＤｅＮＡ）が四球。源田壮亮（西武）が確実に送りバントを決めて得点圏に走者を送る。二死三塁で迎えた大谷翔平（ドジャース）は申告敬遠で歩かされて、２番の近藤健介（ソフトバンク）に打席が回る。今大会はここまで８打数無安打。前日に