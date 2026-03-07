◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー韓国（2026年3月7日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は2戦目で韓国と対戦。5―5の同点で迎えた7回に2死満塁から鈴木誠也外野手（31＝カブス）が勝ち越しの押し出し四球を選び、続く4番の吉田正尚外野手（32＝レッドソックス）が2点適時打を中前に運び終盤に韓国を突き放した。7回