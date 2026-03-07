野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の１次ラウンド「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」（読売新聞社など主催）が７日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」は韓国と対戦した。鈴木・吉田の連続アーチの呼び水に先制のグランドスラムを含む３安打５打点という衝撃の初戦から一夜が明けても、大谷劇場は終わらなかった。２試合連続となる本塁打が飛び出