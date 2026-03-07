7人組ガールズグループ・HANAの1stツアー『BORN TO BLOOM』が、きょう7日に愛知公演よりスタートした。【別表紙カット】圧倒的なオーラを放つHANAHANAがデビューしてから歩んできたすべてが凝縮された1stツアー『BORN TO BLOOM』は、アルバム『HANA』の収録楽曲を中心に構成されたパフォーマンスに加え、ツアーならではの演出も随所に盛り込まれ、会場に集まったファンの熱量は終始最高潮に達した。ツアーは、7月まで約5ヶ月