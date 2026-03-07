■サッカーAFC女子アジアカップ日本11ー0インド（日本時間7日、オーストラリア・パース）【写真を見る】なでしこジャパン、11発のゴールラッシュでインドに圧勝 宮澤ひなた＆植木理子がハットトリック【アジアカップ】来年のワールドカップの予選を兼ねたアジアカップ。日本女子代表（FIFAランク8位）は予選リーグ第2戦で、同67位のインドと対戦し、11ー0で快勝。開幕から2連勝となり、勝ち点6でグループC首位に立っている。