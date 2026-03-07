2024年のパリ五輪で金メダルを獲得したスペイン代表。決勝戦ではフランス代表と点の取り合いの末に3-3で延長戦に突入したが、延長戦ではセルヒオ・カメージョが2得点を記録。ラージョのストライカーの活躍で見事に決勝を制した。しかし、金メダルをもたらしたカメージョは、その後周囲の喜びと裏腹に、大きな空虚感に苛まれたという。『MUNDODEPORTIVO』が、カヌー選手のサウル・クラビオットとの対談でカメージョが漏らした苦悩を