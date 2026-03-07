◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの吉田正尚外野手（３２）＝レッドソックス＝が７日、１次ラウンド２戦目の韓国戦に「４番・左翼」で先発出場。鈴木誠也（カブス）の押し出し四球で勝ち越した直後の７回２死満塁で中前の２点タイムリーを放ち、この日３打点目を挙げた。鈴木が反撃の２ランを放った直後に迎えた初回１死の第１打席は二ゴロに倒れたが、大谷翔平（ドジャース）、鈴木の一