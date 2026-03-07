ノルディックスキーW杯距離、男子スプリント・フリーを制したヨハンネスヘスフロト・クレボ（中央右）＝7日、ラハティ（AP＝共同）ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）距離は7日、フィンランドのラハティで男女のスプリント・フリーが行われ、男子はミラノ・コルティナ冬季五輪6冠のヨハンネスヘスフロト・クレボ（ノルウェー）、女子はヨンナ・スンドリング（スウェーデン）が勝った。日本勢は出場していない。（共同）