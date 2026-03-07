松山競輪の開設76周年記念G3「金亀杯争覇戦」は7日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、8日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。あれよあれよと3連勝だ。吉田拓矢（30＝茨城・107期）は準決11Rで森田優弥の捲りを差し切り、無敗で決勝に駒を進めた。「理想は後ろ中団だったので取れてよかった。3連勝は記念ではないと思う」。前回の熊本G1全日本選抜は腰痛が出たが、体調面は回復して本来の動きが戻っている