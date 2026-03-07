松山競輪の開設76周年記念G3「金亀杯争覇戦」は8日の最終日12Rで決勝戦が行われる。9Rでは「第127回生ルーキーチャンピオンレースが争われる。長野魅切（23）が地元の愛媛から唯一の出走となった。「一生に一度なので。それも地元。強い気持ちを持って臨みたい」普段は自力で戦っているが、この一発勝負は四国同士で諸隈健太郎の番手を選択した。「諸隈さんは強気なレースをされるし、後ろに付くことになりました」師