【ベローナ（イタリア）＝読売取材団】障害者スポーツの祭典、第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会が６日（日本時間７日）、開幕した。２月のミラノ・コルティナ五輪に続く分散開催で、イタリア北部の三つの会場群で１５日まで続く。日本選手団の旗手を務めた車いすカーリングの小川亜希選手（５０）も、収録映像に登場して開会式を盛り上げた。２０１０年のバンクーバー大会以来、１６年ぶり２度目の出場。前