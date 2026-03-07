野球の「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」１次ラウンドＣ組の試合が７日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」は韓国と対戦した。「間違いなく、最初で最後」。３４歳にして初めて日の丸を背負った菊池は、そう心に決めて今回の侍ジャパンに加わった。迎えた初登板。気合が空回りしたか、立ち上がりにまさかの連打を浴びた。「振りが強く、気が抜けない」と韓国打線を警戒していたにもかかわらず、制