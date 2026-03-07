2026年3月現在、個人向け国債の金利はいずれも税引き前で「変動10年」が1.40％、「固定5年」が1.58％、「固定3年」が1.34％と近年では高水準となっています。では、ちょうど10年前――2016年の金利水準を振り返ってみましょう。当時の個人向け国債の金利は、変動10年・固定5年・固定3年の全てが「0.05％」でした。なぜ、どの商品も同じ金利だったのでしょうか。2016年はマイナス金利が導入された年。例えば、変動10年の基準となる