大学入試改革が進み、いまや私立大学入学者の約6割が、推薦や総合型選抜によって進学しています。そうなってくると、保護者や受験生の間で「これからの大学受験はどうなるか分からない」という不安が広がり、早めに進学先を確保できる大学付属校の人気が高まっています。一方で、「付属校に進学させると、かえって将来の選択肢を狭めてしまうのではないか」と危惧する声も根強くあります。【全10位までの結果】中学生に戻れるなら