佐賀県警は7日、交通安全協会の会長をかたり企業などに「LINEグループを作った」などと詐欺と思われるメールを送り付ける事案が6日発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。県警は「全国的に、ビジネスメール詐欺（ニセ社長詐欺）が発生している。その手口はニセ会長や社長から会社のメールアドレスにメール。『業務のためのLINEグループを作成して』と指示されるニセ会長や社長からLINEグループトークで『「会社の口座