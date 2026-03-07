もう止まらない。日本女子代表は現地３月７日、女子アジアカップのグループステージ第２節でインドと対戦している。前半は山本柚月の先制弾を皮切りに、長谷川唯、宮澤ひなたが２得点、清家貴子もネットを揺らし、大量５点を奪う。迎えた後半も攻撃の手を緩めない。植木理子が連続得点、清家、土方麻椰がゴールを挙げる。そして65分に植木がハットトリックを達成。これで10点目だ。 圧巻のゴールラッシュ。ネット上