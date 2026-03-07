◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー韓国（2026年3月7日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は2戦目で韓国と対戦。4番・左翼で先発した吉田正尚外野手（32）が3回にソロ、7回に2点適時打を放つなど2安打3打点と4番の働きで流れを呼び込んだ。1点を勝ち越した直後の7回、2死満塁で中前にはじき返し2者を迎え入れた。直前に鈴