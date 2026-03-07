■『RIZIN.52』（7日／有明アリーナ）全試合終了後の榊原信行CEOの総括会見で、メインイベントで元ベラトール王者に勝利した秋元強真について「本当にスゴい。世界を驚かせた」と絶賛した。一方で、同じフェザー級ながら怪我で試合ができていない平本蓮や鈴木千裕に対して「どうする？」と奮起を期待した。【インタビュー動画】RIZIN榊原CEO「平本蓮や鈴木千裕はどうする？」20戦以上のキャリアでわずか3敗、フィニッシュ負け