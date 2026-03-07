デバイスメーカーのNothingがスマートフォン「Phone (4a)」と「Phone (4a) Pro」を発表しました。どちらも背面に3個のカメラを搭載しており、Phone (4a) Proはデジタルズームも活用して最大140倍のウルトラズームが可能です。また、「Glyphバー」や「Glyphマトリックス」といったNothingデバイスならではのピカピカ光る通知システムも搭載しています。Phone (4a) | Smartphones | Nothing | UKhttps://nothing.tech/products/phone