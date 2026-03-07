◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの種市篤暉投手＝ロッテ＝が７回から３番手で登板して圧巻の３者連続Ｋを披露した。５―５の同点で迎えた７回、伊藤からバトンをもらい、３番手でマウンドへ。まずは先頭の大谷の同僚・キム・ヘソンを直球で空振り三振。ここから１番・キム・ドヨン、２番・ジョーンズをフォークで空振り三振に抑えた。最速１５６キロを記録、堂々のデビューとなった種