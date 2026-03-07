◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝が７日、ＷＢＣ１次ラウンド２戦目となる韓国戦に「３番・中堅」で先発出場。５―５で迎えた７回２死満塁の第４打席で勝ち越しの押し出し四球を選び、ガッツポーズを繰り出して一塁へ歩いた。続く吉田正尚外野手が２点適時打。韓国相手にリードを３点に広げた。３点を追う初回１死二塁で迎えた第１打席ではＷＢＣ初ア