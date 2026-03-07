◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの村上宗隆内野手が韓国戦前の円陣で声出しを担当した。６日の台湾戦同様、松田宣浩野手総合コーチが指名。村上は「昨日はナイスゲームでした！」と振り返り「今日も新しい１日ということで、まずは先制点大事にしっかりやっていきましょう」と声を上げた。続けて、先発・菊池の名前を挙げ「何より一番、点数を取ってあげることが一番気持ちが楽にさせ