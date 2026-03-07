日本モーターボート競走会は7日、SG「第53回ボートレースオールスター」（5月26〜31日、浜名湖）の出場選手を別表の通り発表した。ファン投票1位は1万9921票を集めた峰竜太（40＝佐賀）が3年連続で輝いた。また13位の高憧四季（26＝大阪）、16位の井上遥妃（22＝徳島）、25位の米丸乃絵（24＝福岡）、40位の石本裕武（25＝大阪）、47位の藤原碧生（25＝岡山）、委員会推薦の西岡顕心（24＝香川）は、うれしいSG初出場となる。