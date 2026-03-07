アルペンスキーW杯、女子滑降第8戦を制し、喜ぶラウラ・ピロバノ＝7日、バルディファッサ（AP＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は7日、イタリアのバルディファッサで女子滑降第8戦が行われ、ラウラ・ピロバノ（イタリア）が1分20秒91で制し、W杯初勝利から2連勝とした。コルネリア・ヒュッター（オーストリア）が0秒01差の2位、コリンヌ・ズター（スイス）が3位だった。（共同）