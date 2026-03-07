「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−韓国代表」（７日、東京ドーム）初回に３点先制を許した侍ジャパンは、直後の一回裏に鈴木誠也が反撃２ラン。三回に大谷翔平が２試合連続となる同点弾を放ち、さらにこの回、鈴木誠也が２打席連続弾、吉田正尚も一撃を放った。メジャーリーガー３人の４発は、韓国メディアでも報じられた。朝鮮日報は「大谷また爆発」、「鈴木−大谷−鈴木−吉田…恐