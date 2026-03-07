北中米ワールドカップにおける日本代表のベースキャンプ地がアメリカ・ナッシュビルの「Nashville SC Training Center」、事前キャンプ地がメキシコ・モンテレイの「Tigres Training Center」に決定しました。ベースキャンプ地となるナッシュビルはメジャーリーグサッカー(MLS)加盟のナッシュビルSCが使用するトレーニングセンター。天然芝ピッチが2面あるほか、選手、スタッフそれぞれのロッカールーム、ミーティングルーム、