[3.7 J1百年構想EAST第5節 浦和 2-0 水戸 埼玉]ルーキーの飛躍が止まらない。浦和レッズのFW肥田野蓮治は0-0で迎えた前半41分、MF柴戸海からのパスをペナルティエリア内で受けると、大きく左に持ち出して左足一閃。「前半に1本、絶対にチャンスが来ると自分の中で感じていた」。風下で苦しんだ前半のうちに先制点を奪い、チームの勝利を大きく手繰り寄せた。風上エンドを取った相手が優勢に試合を運ぶ時間もあったなか、待ち望