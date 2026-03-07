「パンダより恋が苦手な私たち」Blu-ray＆DVD BOX 2026年9月9日（水）発売決定！Blu-ray＆DVD BOXの特典には、スペシャルメイキングやオールカラーブックレットを封入！新感覚アカデミック・ラブコメディ、ぜひBlu-ray＆DVD BOXでお楽しみください！発売日：2026年9月9日（水）発売元・販売元：VAPBlu-ray BOX価格：\29,040 (税抜価格\26,400)品番：VPXX-72166仕様：4枚組（本編3枚／特典1枚）本編約450分＋特典映像片面1層・2層／