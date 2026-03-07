◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国ー日本（2026年3月7日東京D）韓国は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で日本と対戦。7回の守備で文保景（ムン・ボギョン）内野手がフェンスに激突。その場にしばらく動けずに寝転んだ状態になり、球場は騒然となった。7回、先頭の牧秀悟（DeNA）のファウルフライを追いかけた文保景。フェンスに激突して、倒れ込むと、寝転んだまま苦悶（くもん）の表情を