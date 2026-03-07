大阪ブルテオンが大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）2025-26シーズンのチャンピオンシップ進出を決めた。 7日（土）に行われたSVリーグ男子第16節GAME1で東レアローズ静岡にフルセット勝利し、レギュラーシーズン（RS）の戦績を25勝6敗とした大阪Ｂ。この結果をもって大阪ＢのRS6位以上が確定し、チャンピオンシップ（CS）進出が決定した。 昨シーズンの大阪ＢはRS優勝を果