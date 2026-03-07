野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は７日、東京ドームでの１次ラウンドＣ組で韓国と対戦した。（試合経過は三回、大谷、鈴木の一発攻勢に、吉田も右越えソロで続いた。相手投手が代わった後、２球目のカーブを鋭く振り抜くと、スタンドインを確信したようにゆっくりと歩き出した。「後ろにいい打者がいるので」と「つなぎの４番」を強調するが、日米通算１６２本塁打をマークし