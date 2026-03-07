◇オープン戦DeNA9―2楽天（2026年3月7日静岡）DeNAのビシエドが、オープン戦でチーム初本塁打となる一発を放った。佐野に代わって一塁守備で途中出場すると5回に中前打、6回に左前打。8回2死一、三塁では楽天・コントレラスの初球、高めの直球を捉えて中堅に3ランを運び「打席に入る前から積極的にいこうと思っていた。ストライクゾーンに来たので思い切り振り抜いた」と喜んだ。昨年7月に加入し、今月10日に37歳の